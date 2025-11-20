俳優の佐野岳さんがTBSの番組収録で大けがです。TBSの発表によりますと、佐野さんは11月18日、「最強スポーツ男子頂上決戦2025冬」の撮影中、モンスターボックスという巨大な跳び箱17段を飛び越えたあと、空中でバランスを崩し、着地のときに右足をひねったということです。佐野さんは病院で検査を受けた結果、右膝半月板損傷と靱帯断裂で手術の必要があり、全治8〜9カ月の重傷と診断されました。TBSは「佐野さんの一日も早いご回