ラオスの古都ルアンパバーンを訪問中の天皇皇后両陛下の長女、愛子さまは、世界的な観光名所として知られる「クワンシーの滝」を視察されました。ラオス滞在4日目、愛子さまは20日朝から、首都ビエンチャンから高速鉄道で2時間ほど北に行った北部の古都ルアンパバーンを日帰りで訪問されています。現地時間の午後4時過ぎ、ラオスを代表する観光地で、世界中から観光客が訪れる「クワンシーの滝」を視察されています。クワンシーの