１９日午後９時２０分ごろ、神奈川県平塚市東中原２丁目の鉄筋コンクリート造５階建てマンションから火が出ていると１１０番通報があった。４階の１室が全焼し、この部屋に住んでいるとみられる男性が病院に搬送されたが、命に別条はなかった。平塚署によると、出火当時、男性は１人で部屋にいた。