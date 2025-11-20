笠岡市立市民病院笠岡市笠岡 岡山県笠岡市が建設予定の新しい市民病院についてです。現在の計画のままだと慢性的な赤字となることが分かったとして、市は事業をいったん中断し病床数などの基本計画を見直すことを明らかにしました。 （笠岡市／栗尾典子 市長）「現在の99床規模での建設ではその後の運営が難しく、持続可能な病院経営を行うために再検討が必要であるとの判断に至りました」 20日の会見で笠岡市の栗尾