楽天の伊藤裕季也内野手（２９）が２０日、楽天モバイルパーク宮城で契約交渉に臨み、５０万円ダウンの１９００万円（金額はいずれも推定）でサインした。「（球団から）長打を打てる右バッターなので、そこを頑張ってほしいと言われました」と明かし、「僕自身もそこ（長打）がないと選手としての価値がないと思っていたので。もう１回、しっかりと振って強い打球を全方向に出せるようなところに取り組んでやっていきたい」と打