公然わいせつの疑いで逮捕、送検され、略式起訴された「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」の草間リチャード敬太が２０日、グループを同日付で脱退することを所属事務所の公式サイトなどで発表した。事務所から退所はせず、当面の間は「心の病の療養」に専念する。【これまでの経過】１０月４日公然わいせつの疑いで警視庁四谷署に逮捕される、所属事務所が活動休止を発表同６日留置先の警視庁三田署から釈放同２８日グループで出演予定だ