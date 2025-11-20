楽天の中島大輔外野手（２４）が２０日、楽天モバイルパーク宮城で契約交渉に臨み、球団の野手最高率の２８９％アップとなる２７５０万円増の３７００万円（金額はいずれも推定）でサインした。２年目の今季は初めて規定打席に到達し、１２４試合に出場して打率２割６分６厘、６本塁打、３１打点。７月にはパ・リーグ新記録であり長嶋茂雄の持つプロ野球に並ぶ、４試合連続三塁打もマークした。「試合に出続けられたことが収穫。