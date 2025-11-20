巨人から若手４選手が派遣されているオーストラリア・ウィンターリーグのアデレード・ジャイアンツは２０日、本拠地開幕戦となるパース・ヒート戦に臨む。石塚裕惺内野手は１番・遊撃、荒巻悠内野手は４番・三塁で先発する。開幕シリーズは敵地でのパース・ヒート戦で３日間で計４試合を戦い、石塚は打率２割５分、荒巻は打率４割１分７厘をマーク。巨人からは代木大和投手、田村朋輝投手も参加している。