日本アイ・ビー・エムデジタルサービス／中村健一 社長 IT企業のトップが高松市の高校生に「デジタル社会を生き抜く上で身につけるべき力」について話しました。 （日本アイ・ビー・エムデジタルサービス／中村健一 社長）「正しい問いを設定しないとAIは正しい答えを出してくれない。課題を設定できるのは人間だけ」 高松市の香川誠陵高校で行われた特別講演会には、1年生と2年生約160人が