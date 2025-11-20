低域から極めてパワフル歴代のM2で最速本来の能力がすべて開放されたといえる、BMW M2 CS。ハードなサスペンションとエンジンマウントを採用し、標準のM2よりすべてがシャープでアグレッシブ、ダイレクトに変化した。どんな道を走っていても、タダモノではないと実感するはず。【画像】Mモデルの理想形BMW M2 CS標準のM2M3とM4のCSE46型M3 CSLも全102枚3.0L直列6気筒エンジンは、完璧なバランス。始動直後から、より豊