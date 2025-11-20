モデルでタレントの藤田ニコルが20日、東京・COREDO室町テラス1階大屋根広場で行われた『カナエルNIHONBASHI 2025-26 点灯式』に登壇、ホリデーシーズンを彩るイルミネーションを点灯させ、クリスマスへの思いを明かした。【全身ショット】まるで天使！ふわふわ冬コーデで登場した藤田ニコルこの日は名橋“日本橋”の装飾としても用いられている“麒麟（きりん）“をモチーフにした、本イベントのメインコンテンツ『幸福を呼び