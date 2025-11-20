【新華社北京11月20日】中国共産党中央委員会は20日、北京の人民大会堂で胡耀邦（こ・ようほう）同志の生誕110周年を記念する座談会を開いた。習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席が重要演説を行い、胡耀邦同志の崇高な精神と優れた風格を真剣に学び、初心を忘れず使命を胸に刻み、歴史への自信を固め、歴史的主体性を高め、ひるまず前進する姿勢で各事業を着実に推進しなけれ