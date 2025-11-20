中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京11月20日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は20日の記者会見で、中日韓文化相会合の開催が延期されるとの報道に関し、日本の指導者が台湾に関する極めて誤った発言を公然と行い、中国人民の感情を傷つけ、戦後の国際秩序に挑戦し、中日韓3カ国協力の基礎と雰囲気を損ねたと指摘、現時点で、中日韓の関連会議を開催する条件が備わっていないと述べた。