鎌倉海浜公園にキッチンカーが大集結！ 食べて投票して盛り上がる『グルメグランプリ鎌倉2025』が11月23日開催グルメグランプリ鎌倉運営委員会が、11月23日（日）に鎌倉海浜公園（由比ヶ浜地区）にて『グルメグランプリ鎌倉2025』を開催します！ 目の前が由比ヶ浜という絶好のロケーションに、選りすぐりのキッチンカーが勢揃い。ふわとろオムライス、カレーパン、ケバブ、湘南の魚料理など、多彩なグルメを楽しめます。