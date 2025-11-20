グラス駐日米大使は20日、中国による日本産水産物の輸入停止について「中国の典型的な経済的威圧だ。高市早苗首相や日本の漁業者を支持する」と表明した。茂木敏充外相と外務省で会談後、記者団の取材に答えた。会談では、沖縄県・尖閣諸島を含む日本の防衛に関与するとして「日米同盟は揺るぎない」と伝えた。首相の台湾有事を巡る国会答弁を受けた中国の対抗措置に関し、記者団に「地域の安定を損なう」と批判した。