SNSで知り合った相手に「将来のために投資の勉強をしませんか」と誘われ、秋田市に住む40代の女性が現金と暗号資産あわせて330万円相当をだまし取られました。秋田臨港警察署の調べによりますと、秋田市に住む40代の女性は先月上旬、SNSのフェイスブックで知り合った男性と通話アプリのラインでやり取りを始めました。当初は身の上話などをしていましたが、その後相手から「おじが投資でもうけているあなたも将来のために勉強しま