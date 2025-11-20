STARTO ENTERTAINMENTは20日、公式サイトでAぇ！groupの草間リチャード敬太（29）のグループ脱退を発表した。脱退は本日付け。デビュー前の23年12月に脱退した福本大晴（26）に続き、脱退は2人目。以下は、近年の同社所属グループから卒業、脱退した主なタレント。（旧ジャニーズ事務所時代も含む、グループ名は当時）・中島裕翔今年8月、Hey！Say！JUMPを卒業。以降は俳優業に専念・中島健人24年3月、Sexy Zoneを卒業。以降は