＜マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーファイナル初日◇20日◇PGM総成ゴルフクラブ(千葉県)◇6462ヤード・パー72＞ 今季10試合に出場し、2勝を含むトップ10フィニッシュ8回と抜群の安定感を誇る23歳の早川夏未が、この最終戦でも魅せた。6バーディ・1ボギーの「67」でラウンドし、5アンダーで首位発進を決めた。【写真】ジェット機、近っ！この日を、「ショットは良い感じではなかったけど、ピンについてくれてパターが