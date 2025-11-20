＜大王製紙エリエールレディス初日◇20日◇エリエールゴルフクラブ松山（愛媛県）◇6595ヤード・パー71＞大会開幕前のメルセデス・ランキング（MR）は73位。プロ4年目の24歳・永嶋花音は“大一番”で上位に食い込んだ。5つのバーディを奪い、ボギーはなし。5アンダーで、首位の脇元華、佐久間朱莉と1打差の3位につけた。【写真】寒そうだけど…ミヤコレさんは気合のミニスカート！先週まで2試合連続予選落ち。そんな苦境のなか