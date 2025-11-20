ソフトバンクの野村勇内野手（28）が?独り立ち?する。今オフは昨オフに弟子入りした今宮健太内野手（34）の自主トレには参加せず、地元関西で単独で行う。野村は「これまでは決められたメニューをやっていただけだったけど、これから責任を持ってやりたい」と話す。4年目の今季はけがで離脱することの多かった今宮に代わり出場機会を増やすと、126試合で打率2割7分1厘、12本塁打、40打点といずれもキャリアハイの成績を残し、