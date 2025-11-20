4児の母で俳優の加藤夏希（40）が20日、自身のインスタグラムを更新。「最高すぎる」と自宅の玄関に取り付けた“あるアイテム”を披露した。【動画】「レベルアップしながら帰宅」“ドラクエ化”した加藤夏希の自宅玄関加藤は、人気ゲーム『ドラゴンクエスト』の一番くじで当てたアイテムを玄関に設置した動画を公開。扉を開けると、キャラクターがレベルアップした際に流れる効果音が鳴り響き、まるでゲームの世界に入り込ん