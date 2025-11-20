埼玉県で100件以上相次いでいる連続窃盗事件で、関与が疑われるベトナム国籍などの男女11人の関係先から、指輪やネックレスなどの貴金属類が複数押収されていたことがわかりました。寝静まった住宅街で、窃盗事件が相次いでいます。被害家屋の近くに住む人「怖いよね。（凶器など）何を持っているか、わからないじゃない」“空き家”も狙われています。被害家屋の近くに住む人「朝、見たら雨戸が外れていて、おかしいなと思って、