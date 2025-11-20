バッテリー交換式のEVトラックでコンビニ商品を配送する実証実験がきょうから始まりました。いすゞ自動車、ファミリーマート、伊藤忠商事、横浜市が公開したのは、充電済みのバッテリーを自動で交換できる専用ステーションです。トラックの左右から同時にバッテリーを交換できる仕組みで、作業時間はおよそ7分。電池切れのたびに長時間の充電を待つ必要がありません。実証に使われるのは、いすゞ自動車のトラック3台で、このトラッ