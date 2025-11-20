「大相撲九州場所・１２日目」（２０日、福岡国際センター）横綱大の里は王鵬を押し出しで下して連敗を２でストップ。白星を２桁にのせた。今年３敗していた難敵を下し、嫌な流れを断ちきった。関脇安青錦は欧勝馬を粘り強く攻め切って、浴びせ倒して１０勝目をマークした。新入幕から５場所連続の２桁勝利とした。１３日目には横綱大の里と対戦する。横綱豊昇龍は高安との激闘の末に、押し出して２敗を守った。大の里、