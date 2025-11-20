大相撲九州場所１２日目（２０日・福岡国際センター）――２敗の両横綱と関脇安青錦の３人は譲らず。大の里は関脇王鵬を寄り切り、連敗を２で止めて１０勝目。豊昇龍は小結高安を圧倒し、白星を２桁に乗せた。安青錦も欧勝馬に快勝。３敗の時疾風が熱海富士を破って９勝目。大関琴桜は義ノ富士をはたき込んで７勝。義ノ富士は４敗に後退した。錦富士も一山本に突き落とされて４敗となった。