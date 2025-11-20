ロサンゼルスの地元スポーツチャンネル「ＳｐｏｒｔｓｎｅｔＬＡ」の公式Ｘが１９日（日本時間２０日）に更新され、ドジャースが制したワールドシリーズの舞台裏動画を投稿。第２戦で完投勝利した山本由伸投手に対し、佐々木朗希投手らが土下座で出迎えた貴重なシーンも公開された。番組の予告として投稿された動画では、完投勝利をおさめた直後の山本の様子までを収録。ベンチ裏へ引き上げてきた山本を佐々木らが正座をして