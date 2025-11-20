ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」の橋爪國臣制作統括が２０日、大阪市内でＮＨＫ大阪局の定例会見に出席し、小泉八雲がモデルのヘブン役で出演中のトミー・バストウの“ばけばけ愛”を明かした。バストウは世界的ヒットを記録した米ドラマシリーズ「ＳＨＯＧＵＮ将軍」に主要人物の一人・マルティン・アルヴィト司祭役で出演。シーズン２でも続投が決定し、２６年１月から撮影がスタートすることが発表されていた。橋爪氏