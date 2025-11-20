熊本市中央区の不動産会社「城よし」が、こども食堂に活用して欲しいと熊本フードバンクにコメを寄付しました。 14日は贈呈式があり社長の田原佳代子さんが熊本市の大西一史市長に目録を渡しました。 「城よし」では2年前から毎年、コメを寄付していて、今年で3回目です。南阿蘇の笠野ファームで栽培された新米で30キロ×100袋を贈りました。田原社長は、コメの価格急騰で「ご飯を食べられないこどもがいないよ