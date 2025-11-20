いすゞ自動車とファミリーマートなどは20日、交換式のバッテリーを搭載したEVトラックを使った配送の実証実験を始める。トラックは、バッテリーを左右に2個ずつ、合計4個搭載したタイプ。交換ステーションに入ってトラックのパワースイッチをオフにすると、自動で充電済みのバッテリーと交換される。左右両側のバッテリーを同時に交換する仕組みは、国内初。運転手による作業は不要で、7分ほどで完了する。交換式ではないEVトラッ