ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（ＵＳＪ）は２０日、学生応援キャンペーン「ユニ春」を、来年１月３０日から４月５日の期間限定で開催することを発表した。卒業やクラス替えなど、ひとつの節目を迎える春は、学生にとって特別な季節。本キャンペーンは、そんな大切な時期に、仲間や友だちと思い切り楽しみ、心が弾む時間をともに過ごし、「最高の青春の思い出」をつくってほしいという思いを込めて、毎春実施している。大