◆大相撲九州場所１２日目（２０日・福岡国際センター）横綱・豊昇龍（立浪）は、小結・高安（田子ノ浦）を押し出し、２敗を堅持。高安は７敗目。連覇を目指す横綱・大の里（二所ノ関）は、関脇・王鵬（大嶽）を寄り切り、２敗を守った。王鵬は負け越し。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、東前頭５枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）をはたき込み、７勝目。義ノ富士は４敗目となった。新関脇・安青錦（安治川）は、西前頭４枚目・欧勝馬