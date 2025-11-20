◆大相撲九州場所１２日目（２０日・福岡国際センター）横綱・豊昇龍（立浪）は、小結・高安（田子ノ浦）を押し出し、２敗で首位を守った。過去５勝１０敗と苦手の相手との激しい突っ張り合いとなったが、右を差し押し込んだ。１敗の横綱・大の里（二所ノ関）、関脇・安青錦（安治川）が相次いで敗れ、首位に並んだ前日は危なげない相撲だった。関脇・王鵬（大嶽）に対し、鋭い踏み込みから、一気に寄り倒した。昇進５場所目で