まなびCANの実習室 高松市は、生涯学習センター（まなびCAN）の実習室を図画・工作・書写スペースとして中学生以下の子どもに無料開放します。 期間は12月の土日と12月25日から2026年1月7日までで、午前9時から午後5時までの間の貸館予約がない時間帯に限ります。 小学3年生以下が利用する場合は保護者の同伴が必要です。また、のこぎりやかなづちなどを使う場合は、年齢にかかわらず保護者の同伴が必要とな