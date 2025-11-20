【碓井広義テレビ 見るべきものは!!】日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」競馬という「血の継承」の世界と、人間の「心の継承」が交差していく今期ドラマにおける思わぬ佳作かもしれない。唐沢寿明主演「コーチ」（テレビ東京系）だ。主人公の向井光太郎（唐沢）は警視庁人事2課所属の熟年職員。元々は捜査1課で活躍していたが、なぜか外された。背後には捜査1課の相良課長（古田新太）との隠れた確執があるようだ。そんな