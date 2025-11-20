【芸能界クロスロード】ドラマも情報番組も…秋の改編経てもフジテレビ惨敗 幹部に醜聞発覚で“泣きっ面に蜂”好調が続く朝ドラ「ばけばけ」。ヒロインを務める郄石あかりの評価も上がってきた。視聴者の間でも「あまり知らない女優だったけど、やはり演技はうまい」と高く評価されている。映画が口コミでヒットするように、ドラマも視聴者の声がヒットにつながり、俳優を成長させる。宮崎出身の郄石は12歳でキ