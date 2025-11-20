【小林至教授のマネーボールQ&A】#13周囲が気を揉むドジャース山本由伸の結婚適齢期…今季大活躍でスポンサーからの注目度も急騰【Q】日本シリーズも終わり、各球団の選手は秋季キャンプや秋季練習で汗を流した。待望のオフまでもう一息だが、球団のフロントにとって11月は一年で最も忙しい時期だという。彼らはどんな仕事をしているのか。【A】球団のフロント、いわゆる背広組は大きく2つに分かれます。営業・チケット販売・