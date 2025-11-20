【山粼武司 これが俺の生きる道】#51【シリーズ初回】現中日監督の井上一樹が「付き人」に間違えられ…一般人に激怒した夜福留孝介とハワイ・オアフ島で自主トレをしていた2001年1月のある朝、部屋の電話に叩き起こされた。「おはよう」「え、誰？」そう返すと、「分からないんですか？」と急に敬語になった。「分からん。誰？」「星野ですう〜」「どこの星野さん？」「星野仙一ですう〜」え？監督！？俺たちが泊