神奈川県寒川町で、住宅敷地内の倉庫から火が出ました。現在も延焼中です。きょう午後5時ごろ、寒川町田端で「建物が燃えている」と通行人から119番通報がありました。警察によりますと、住宅の敷地にある倉庫から火が出て、住宅に燃え移っていて、消防が消火活動を行っていますが現在も延焼中です。この住宅は4人暮らしだということですが、4人とも無事は確認されていて、今のところけが人や逃げ遅れは確認されていません。