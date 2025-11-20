アジア株総じて上昇、上海株は反落 東京時間17:44現在 香港ハンセン指数 25835.57（+4.92+0.02%） 中国上海総合指数 3931.05（-15.69-0.40%） 台湾加権指数 27426.36（+846.24+3.18%） 韓国総合株価指数 4004.85（+75.34+1.92%） 豪ＡＳＸ２００指数 8552.71（+104.85+1.24%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 85744.00（+557.53+0.65%） ２０日のアジア太平洋株式市場は総じて上昇