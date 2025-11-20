県内のインフルエンザの患者の数が前の週の約2倍に増え、すべての保健所管内で警報レベルを超えました。1医療機関あたりの患者の数は過去10年で最も多く、インフルエンザが猛威を振るっています。県のまとめによりますと、今月16日までの1週間に県が定点とする25の医療機関で確認されたインフルエンザの患者の数は1,365人で、前の週の約2倍に増えました。1医療機関あたりでは54.6人で、過去10年で最も多くなっています。すべての保