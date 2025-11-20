J1新潟は20日、DF千葉和彦選手との契約満了を発表しました。クラブは公式サイトで「2026年2月1日以降の契約を締結せず、今季をもって契約満了とすることを決定いたしました」と報告。千葉選手もクラブを通じてコメントを残し「アルビレックス新潟を愛する皆様。シーズン当初に掲げた目標に遠く及ばず、またJ2降格という厳しい結果になってしまった事、本当に申し訳ありません。残り2節、来シーズンも引き続きビッグスワンに足を運