2児の母で元TBSアナウンサーの笹川友里（35）が19日、自身のインスタグラムを更新。ダークカラーで合わせたシックな“打ち合わせコーデ”を披露した。【写真】「スタイリッシュ」笹川友里のシックな“ワーママコーデ”笹川は「寝癖がひどくてカチューシャ。@theory_jp さんとの打ち合わせへお洋服も @theory_jp」とコメントし、シンプルながら存在感を放つ、ゆったりとしたシルエットのジャケットスタイルを紹介している。