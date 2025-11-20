クマの対策に役立ててもらおうと、由利本荘市に工場がある東京の会社が、県に捕獲用のおりを寄贈しました。県は、寄贈された1基と、新たに購入する予定の14基を市町村に貸し出して対応にあたってもらう方針です。贈呈されたのは重さが240キロで、幅90センチ、高さ120センチ、奥行き180センチのクマ捕獲用のおりです。太田朋孝記者「こちらは親子グマが合わせて入ることもできる大きさだということです。あちらのわなにエサをくくり