22日(土)からの3連休は晴れる所が多いですが、23日(日)は関東では雨の降る所があるでしょう。連休明けの25日(火)は発達する低気圧の影響で、日本海側で荒れた天気となる恐れがあります。この先1週間、強い寒気の南下はなく、日中はこの時期としては暖かな日が多いでしょう。ただ、朝晩は冷え込みますので、服装で上手に調節してください。3連休は晴れる所が多いが、関東は雨も21日(金)は寒冷前線が北日本や東日本を通過し、一時的