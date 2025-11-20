ヰ世界情緒の新曲「まぼろしの行方」が、2026年1月より放送開始のTVアニメ『カヤちゃんはコワくない』（テレビ東京系）のオープニング主題歌に決定した。 （関連：ヰ世界情緒、初の有観客ワンマンで溢れた喜びの涙ステージの上で燦然と輝く“創作”と“歌”への情熱） 同楽曲は、コンポーザー Airaが作詞／作曲／編曲を担当。ヰ世界情緒の持つ繊細な感情表現を、これまでの楽曲とは異なるアプロ&#