中国の大手エネルギー企業「中国大唐集団」が内蒙古自治区に建設した150メガワットの「風力発電＋太陽光発電」エネルギー貯蔵・水素製造一体化プロジェクトが11月20日、全面的に市場化運営に移行しました。これは国内初のグリーン水素と石炭化学工業を組み合わせた実証プロジェクトです。このプロジェクトの総投資額は約13億元（約285億円）に上り、2023年11月に着工、今年1月に送電網に接続され正式に稼動を開始しました。プロジ