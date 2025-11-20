新潟・柏崎刈羽原発東京電力柏崎刈羽原発（新潟県）の再稼働を巡り、花角英世知事が県議会の判断を経て、年内に地元同意の手続きを終える方針であることが20日、複数の県関係者への取材で分かった。花角氏は21日にも同原発の再稼働容認を表明する。自身の判断を12月2〜22日に開かれる県議会に諮り、認められれば国に再稼働容認を伝える見通し。東電や政府は柏崎刈羽原発6号機の早期再稼働を目指しており、10月に再稼働の技術的