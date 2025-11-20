沖縄県沖縄市で昨年12月、出産直後の女児の顔を胸に押し付け殺害したとして、殺人罪に問われた元飲食店従業員の嘉陽菜奈美被告（31）の裁判員裁判で那覇地裁は20日、懲役4年（求刑懲役5年）の判決を言い渡した。弁護側は執行猶予を求めていたが「あまりに不合理で浅はか。同情できる点は乏しい」と退けた。判決によると、被告は3人の子がおり、2人は母に養育を任せ、1人は養子となっており、母からはこれ以上子をつくらないよ