20日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝157円15銭前後と、午後5時時点に比べ32銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝181円06銭前後と35銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース