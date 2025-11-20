明星食品は、カップ麺「Rahmen Eddie監修 たらこ仕立てのチーズクリームヌードル」を2025年11月24日に発売する。チーズのミルキーなコクと、たらこの旨みが広がる東京・新宿のラーメン店「Rahmen Eddie」で提供されている「濃厚リコッタチーズのタラコクリームラーメン」をイメージ。リコッタチーズをふんだんに使用し、まるでパスタのようななめらかなクリームスープが特徴だという。同メニューのポイントのチーズのミルキーな風